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В суде Уфы экс-дознавательница пригрозила увеличить сумму иска до 300 млн рублей - адвокат

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В суде Уфы экс-дознавательница пригрозила увеличить сумму иска до 300 млн рублей - адвокат Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районном суде Уфы 12 сентября прошло очередное заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Сегодня на заседание потерпевшая приехала одна, без адвоката. Во время перерыва корреспонденту агентства «Башинформ» удалось пообщаться с адвокатами бывший полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании.

Адвокат Павла Яромчука Наиль Багаутдинов сообщил, что не может говорить о деталях сегодняшнего заседания, так как они «очень интимного плана».

«Появились дополнительные показания. Задаются вопросы по нестыковкам», — сообщил юрист.

Он добавил, что на прошлом заседании, во время неудобных вопросов, потерпевшая пригрозила увеличить сумму иска.

«Мы же задаем вопросы, нам нужно выяснить, как было, что было. Соответственно, мы вынуждены задавать вопросы интимного характера, касающиеся деталей. И, само собой, ей неприятно отвечать на эти вопросы, ну и она сказала, что если мы будем доставать с такими вопросами, то она увеличит сумму иска почти до 300 млн рублей», — отметил Наиль Багаутдинов.

По поводу продолжительности слушаний, адвокат отметил, что им «конца и края не видно».

«Считайте, порядка 30 свидетелей обвинения, так называемых, которые якобы подтверждают обвинение. Потом, у нас дополнительно очень много свидетелей защиты будет, которые будут опровергать какие-то вещи. Например, вызовут пять человек, а придут два, вызовут десять, а придет один. А пока мы всех не допросим, мы же не можем завершить. Далее будем экспертизы все изучать, экспертов надо будет допросить», — пояснил он.

Адвокат Эдуарда Матвеева — одного из обвиняемых в групповом изнасиловании — Рустам Ибрагимов заметил, что сегодня экс-дознавательница выглядит лучше, не бледная.

«У меня есть свои умозаключения, почему, когда она с адвокатом, то вся бледная, а без адвоката выглядит лучше и разговаривает немного по-другому. Но я не буду высказывать свои предположения, почему это так. Я просто констатирую, — сказал защитник. — Сегодня на заседании видно, что она говорит неправду по обстоятельствам. Есть же первый протокол, первые показания, и есть понятие, как «первое слово дороже второго». Ну вот, первые слова-то прозвучали, а теперь она пытается их дезавуировать, она ссылается на последующие показания. Сегодня изучаются материалы дела, и в связи с противоречиями задаются вопросы. Противоречия, в том числе касаются времени события».

Слушания по резонансному делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы продолжаются.

Как сообщалось ранее, по данным стороны защиты, от экс-дознавательницы имеется гражданский иск к обвиняемым на общую сумму в 100 млн рублей.

Теги: суд, изнасилование, дознавательница
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