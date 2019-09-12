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В Уфимском районе Башкирии может появится мусороперерабатывающий завод

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфимском районе Башкирии, возможно, появится мусороперерабатывающий завод. Об этом на круглом столе на тему «Ход реализации мусорной реформы в Башкирии», организованным «Общественной электрогазетой», сообщил заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

По его словам, в ближайшее время проект будет представлен на «инвестиционном часе» в Правительстве республики.

Говоря о мусоросжигательных заводах, замминистра отметил, что он поддерживает их появление, тем более, что некоторые российские регионы уже начали реализовывать такие проекты, провели необходимые изыскания и экспертизы.

«Объем инвестиций несколько миллиардов рублей, при этом тариф на сжигание мусора может быть значительным. На выходе заводы могут дать ресурсы, например, электроэнергию. При существующих низких ценах на электроэнергию такой проект будет низкорентабельным», — пояснил Нияз Фазылов

Что касается сортировки мусора, по мнению чиновника, для начала необходимо создать инфраструктуру. Он отметил, что в башкирском Октябрьском эта технология активно внедряется, более того, Октябрьский занимает четвертое место в списке российских городов, удобных для раздельного сбора мусора. В 2018 году специалисты «Гринпис» проанализировали деятельность в 160 городах России с населением более 100 тысяч человек. На первом — Мытищи, на втором — Альметьевск, на третьем — Волжский, на пятом — Саранск.

Теги: мусорная реформа
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