Салаватский филиал УГНТУ провел всероссийскую научно-методическую конференцию

Фото: пресс-служба УГНТУ









Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В филиале УГНТУ в Салавате состоялась всероссийская научно-методическая конференция «Наука. Технология. Производство – 2019: Моделирование и автоматизация технологических процессов и производств, энергообеспечение промышленных предприятий». Мероприятие прошло в рамках выездного заседания учебно-методического объединения вузов России по направлению подготовки 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика».

В конференции приняли участие научно-педагогические работники ведущих технических вузов из Москвы, Казани, Вологды, Омска, Тольятти, Ижевска, Таганрога, представители промышленных предприятий ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Акрил Салават», «Овен» (г. Москва), АО «Экоресурс» (г. Воронеж),ЗАО «Альбатрос» (г. Санкт-Петербург).

Были заслушаны доклады участников конференции, организована выставка разработок научно-педагогических работников и обучающихся вузов нефтегазового и энергетического профиля, современного промышленного электроэнергетического и электротехнического оборудования, средств и систем автоматизации и диагностики, учебной и научной литературы.

На пленарном заседании с приветственным словом выступил председатель комиссии учебно-методического объединения вузов по образованию в области энергетики и электротехники Сергей Цырук. Секретарь комиссии учебно-методического объединения вузов по образованию в области энергетики и электротехники Юлия Кошарная представила основные тенденции развития государственных образовательных стандартов и методического обеспечения по УГСН 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика».

Директор компании «ОВЕН-УФА» Олег Пищулин представил стендовый доклад с демонстрацией всего спектра выпускаемой компанией продукции. На выставке были представлены контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации компаний ЗАО «Экоресурс», ЗАО «Альбатрос». С современным электротехническим оборудованием, средствами и системами контроля, измерения и управления всемирно известных производителей Yokogawa Electric Corporation, Hanwell Company Overview, Mitsubishi Electric, ABB, Schneider Electric участники конференции смогли ознакомиться непосредственно в учебных лабораториях кафедры Электрооборудования и автоматики промышленных предприятий филиала УГНТУ в г. Салавате.

Участники конференции обменялись опытом и определили современные научные направления в области моделирования и управления технологическими процессами в нефтехимии, нефтепереработке и энергетике, энергосбережения и повышения энергетической эффективности оборудования и технологических процессов, диагностики и подготовки кадров для современных высокотехнологичных производств.