УГАТУ и УМПО активизируют сотрудничество

Фото: пресс-центр УГАТУ

Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Врио ректора Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков встретился с управляющим директором ПАО «ОДК-УМПО» Евгением Семивеличенко.

ПАО «ОДК-УМПО» – базовое предприятие и главный стратегический партнер для УГАТУ. Завод и вуз неразрывно связаны общей историей. В далеком 1932 году авиационный вуз был открыт, чтобы готовить инженерные кадры для моторного завода. С тех пор выпускники УАИ-УГАТУ составляют большинство высшего менеджмента предприятия и его инженерно-технического корпуса.

Университет и объединение всегда были единомышленниками в деле подготовки высококвалифицированных кадров и проведения инновационных научно-исследовательских и конструкторских работ. Поэтому УМПО стал первым предприятием, где побывал Сергей Новиков в качестве нового руководителя вуза.

В ходе совещания, участниками которого стали управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко, заместитель управляющего директора-технический директор Сергей Симонов, заместитель управляющего директора – директор по персоналу Николай Лютов, проректор по научно-инновационной деятельности УГАТУ Георгий Агеев, принято решение активизировать совместную работу. Для этого необходимо в кратчайшие сроки обновить Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 2013 года и разработать детальный план взаимодействия.

Врио ректора УГАТУ Сергей Новиков ознакомился с деятельностью Технопарка авиационных технологий, Учебного центра предприятия, где расположены вечерний факультет и филиал Уфимского авиационного техникума.

Не осталась без внимания и стела Почетных моторостроителей.