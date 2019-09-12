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В Башкирии открыли класс адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями

ОБЩЕСТВО
Фото: Ольга Дорогова

В Башкирии открыли класс адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями Фото: Ольга Дорогова

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Лицей №1 города Стерлитамака первым в Башкортостане открыл класс адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.В прошлом году лицей выиграл грант БСК в рамках конкурса проектов «Стерлитамак – наш общий дом» в размере 300 тысяч рублей. На эту сумму купили необходимое оборудование. Ремонтные работы в классе выполнила строительная компания «Риком» за счет собственных средств компании. Сумма ремонта составила 500 тысяч рублей, сообщает стерлитамакская газета «Ашкадар».

В классе будут заниматься не только дети ограничениями по передвижению, но и те ребята, которые страдают от сахарного диабета, ДЦП, избыточного веса и других болезней. На уроке будут использовать технологии фитнеса. Работа с детьми с ограниченными возможностями требует особого подхода. Мы с такими детьми начали заниматься еще в прошлом году, но условий не было. Теперь у нас более сорока детей могут заниматься физической культурой в этом прекрасном зале, — рассказывает инструктор по адаптивной физкультуре Евгения Пчелина.

Теги: Особенные дети
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