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УГАТУ расширяет международное сотрудничество с вузами КНР

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-центр УГАТУ

Фото: Пресс-центр УГАТУ

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Плодотворному научно-образовательному сотрудничеству Уфимского государственного авиационного технического с вузами КНР немало лет. Взаимодействие Уфимского государственного авиационного технического университета с вузами КНР вышло на новый виток. В июле в университете открылась Международная студенческая школа «Перспективные материалы и промышленные технологии».

Участниками стали тридцать студентов из Нанкинского Технического университета. В течение трех месяцев они обучаются дисциплинам в области нанотехнологий и наноматериалов на английском языке у ведущих ученых УГАТУ. Кроме того, студенты из Поднебесной активно изучают русский язык и знакомятся с культурой, традициями и кухней народов России. А в выходные дни посещают музеи, театры и отправляются на экскурсии по живописным местам Башкирии.

В начале сентября в университете с рабочим визитом побывала делегация Университета Чанчжоу, которую возглавил президент вуза Цзян Цзюньчэн. На встрече с руководством УГАТУ состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах и реализации программы «двойных дипломов» по направлению подготовки магистратуры в области материаловедения и инженерии.

«Мы открыты для сотрудничества, – подчеркнул врио ректора Сергей Новиков, – наш университет обладает мощным научным потенциалом».

На встрече было предложено разработать новые совместные проекты в области экологии и технологической безопасности, активизировать обмен студентами и молодыми учеными.

Господин Цзян Цзюньчэн отметил, что китайские ученые давно сотрудничают с коллегами из УГАТУ в области материаловедения и готовы к новым проектам.

Рабочей группе поручено создать план детального взаимодействия.

Теги: УГАТУ, международное сотрудничество
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