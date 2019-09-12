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УГАТУ поощряет лучших студентов «Московскими каникулами»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-центр УГАТУ

Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Двадцать восемь лучших студентов Уфимского государственного авиационного технического университета провели несколько дней в столице, в рамках проекта «Московские каникулы». Этот проект на протяжении нескольких лет активно реализуется в УГАТУ, в его рамках лучшие студенты вуза посещают с экскурсиями высокотехнологичные производства машиностроительного и аэрокосмического комплексов страны.

В начале этого учебного года участниками проекта стали двадцать восемь лучших студентов УГАТУ. Делегация университета посетила в Туле производственное объединение «Туламашзавод» — известное в России и в мире предприятие по производству вооружения и боевой техники, уникальный Музей оружия, Тульский кремль, авиаремонтный завод в г.Одинцово (Московская область), музей бронетанковой техники и военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» (г.Кубинка).

Важнейшей целью поездки стало посещение Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где наши студенты приняли участие в Молодежной научно-технической конференции и успешно выступили в авиабрейн-ринге, заняв второе место среди команд всех авиационных вузов России.

В ходе работы авиасалона делегация УГАТУ встретилась с главным конструктором ОАО «Туполев» Игорем Калыгиным, Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем СССР Виктором Пугачевым, Героем России, заслуженным летчиком испытателем РФ Юрием Ващуком. Прямо в летающей лаборатории Ил-76 ЛЛ состоялась встреча с руководством ЛИИ им. М.М. Громова и выпускниками УГАТУ, ныне работающими в этом летно-исследовательском институте.

Очень насыщенную программу «Московских каникул» дополнили экскурсии в Московский Кремль, музей авиации в г.Монино, музей космонавтики на ВДНХ, на смотровую площадку в Москва-Сити, галерею современного искусства в музее им. А.С. Пушкина.

Теги: УГАТУ, студенты
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