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Осужденные Башкирии приняли участие в акции «Воскресение души»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

Осужденные Башкирии приняли участие в акции «Воскресение души» Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В исправительных учреждениях Башкортостана состоялись мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции «Воскресение души». По данным пресс-службы регионального УФСИН, в учреждениях республики прошли дни открытых дверей: родственники могли ознакомиться с современной уголовно-исполнительной системой.

«В республиканских исправительных колониях и следственных изоляторах были представлены театральные постановки по произведению Льва Толстого «Воскресение», прошли конкурсы художественного чтения, были организованы психологические тренинги, направленные на переосмысление осужденными своей прошлой жизни. Осужденные учреждений получили возможность сравнить условия отбывания наказания женщинами в прошлом с условиями жизни в современных женских исправительных колониях», — сообщил представитель ведомства.

Например, в СИЗО-3 для осужденных женщин отряда по хозяйственному обслуживанию показан художественный фильм «Воскресение» советского режиссера Михаила Швейцера, а тем, кто состоит в театральном кружке, зачитаны отрывки из романа Льва Толстого.

Психологический тренинг «Cмысл жизни» организован для осужденных женщин КП-6 — проводилась работа по постановки и коррекции целей светлого будущего после освобождения.

Кроме того, сотрудникам Управления ФСИН России по РБ показали фильмы, подготовленные Информационным центром ФСИН России: «Кресты: прощание» и «Остров Сахалин: от Чехова до наших дней».

Акция проводилась по инициативе Информационного центра ФСИН России к 120-летию выхода романа Льва Толстого «Воскресение».

Теги: акция, УФСИН по РБ
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