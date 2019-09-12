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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцев научат, как выращивать натуральные помидоры без «химии»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Популяризаторы органического живого земледелия предлагают уфимцам присоединиться к народному проекту «Мичурин-томаты». Цель проекта – научить людей выращивать помидоры, используя только биопрепараты. Познакомиться с проектом можно во время прохождения конкурса «Юннаты» 13 сентября в 11:00 во Дворце Молодежи.

«Задумайтесь о том, что мы едим! Магазинные овощи и фрукты не обладают насыщенным вкусом и ароматом, жёсткие и волокнистые, содержат вместо витаминов остатки ядохимикатов. Отсюда аллергия, расстройства пищеварения и другие болезни», – говорят организаторы мероприятия, популяризаторы проекта «Мичурин-томаты».

Предприятие «БашИнком», крупнейший производитель биопрепаратов в России, знает, как изменить ситуацию в лучшую сторону и рекомендует органическое живое земледелие. Запущен народный проект «Мичурин-томаты», в рамках которого командой биологов собираются семена натуральных, не ГМО, не гибридных, лучших сортов томатов. Участники проекта уже второй год занимаются размножением избранных сортов, выращивая помидоры без «химии», используя только биопрепараты.

Всех желающие продегустировать натуральные помидоры и вспомнить вкус, знакомый с детства, приглашаются на мероприятие. Можно получить консультацию специалиста, принять участие в конкурсе и получить ценные призы. Также в программе: праздничный концерт, выставка, торжественное награждение победителей.

Теги: садоводы, огород, биопрепараты
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