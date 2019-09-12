Выделений вредных веществ в Сибайском карьере нет и не будет: директор СФ УГОК
УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В ряде Telegram-каналов появилась информация о якобы новых выбросах вредных веществ в Сибайском карьере. В связи с этим директор СФ УГОК Алексей Ишимов сообщил «Башинформу», что выделений вредных веществ в карьере нет.
«Выделений нет и не будет, — сказал Ишимов. — Не верьте тому, что пишут телеграм-каналы».
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