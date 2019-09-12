Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.43 ↓

EUR 72.22 ↑

12 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

До конца года молочные кухни откроются еще в четырех городах Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

До конца года молочные кухни откроются еще в четырех городах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До конца этого года в республике откроются еще четыре молочные кухни, сообщил и.о. председателя Госкомторговли Башкирии Алексей Гусев.

Об этом он рассказал на проходящей сегодня в Уфе всероссийской научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам межведомственного взаимодействия в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Возрождение молочных кухонь способствует реализации национального проекта «Демография», — отметил глава Госкомторговли Башкирии. — В Стерлитамаке уже работает новое производство, бесплатно обеспечивающее полезной продукцией 2,3 тысячи детей-льготников. До конца 2019 года такие производства заработают в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке. Уже тогда доля охвата натуральной молочной продукцией детей от шести месяцев до трех лет составит почти 70% от общего количества детей в республике».
Здоровое питание — это неотъемлемая часть снижения общего риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, добавил он. Для того чтобы люди могли правильно питаться, необходимо создать условия в индустрии питания, торговых сетях, формировать культуру здорового питания с младенческих лет.

На сегодняшний день в Башкирии уже определен перечень проектов, реализация которых позволит продолжить курс на пропаганду здорового питания. Так, в ближайшие пять лет планируется открыть около 10 новых сетей ресторанов и кафе.

Именно молоко по-прежнему остается самым распространенным продуктом. Оно необходимо детям с самого раннего возраста. Поэтому в республике сейчас реализуются проекты по возрождению молочных кухонь, главная цель которых — обеспечивать детей здоровой цельномолочной продукцией.

Теги: конференция, молочные кухни, Алексей Гусев
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе три года будут ремонтировать улицу Комсомольскую
С 12 сентября сотрудники подрядчика начнут первый этап ремонта улицы Комсомольской. Работы запланированы по программе национального проекта «Безопасные и
Терпела ради семьи: в Башкирии отчим больше года насиловал несовершеннолетнюю девочку
В Башкирии летом этого года вскрылось преступление против половой неприкосновенности 16-летней девочки Вали (имя изменено - [i]прим. ред[/i].). Школьниц
«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели
Наслаждаться последними теплыми днями синоптики предлагают на этой неделе. В начале следующей «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров п
В Уфе 15 взрослых и детей отравились шаурмой
В столице Башкирии зарегистрировано массовое отравление. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Частности, 15 человек отравились шаурмой. Среди пострадавши
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть