Фото: Ксения Калинина В Башкирии МЧС вновь предупреждает о ночных заморозках Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане МЧС предупреждает об опасном явлении в виде заморозков в воздухе и на поверхности почвы. По данным синоптиков, с 20.00 часов 12 сентября до 20.00 часов 13 сентября прогнозируется переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, в отдельных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем +18,+23.

В Уфе в этот период ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Столбики термометров ночью покажут +8,+10, на окраинах до +5, днем +21,+23°.