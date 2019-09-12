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В Башкирии МЧС вновь предупреждает о ночных заморозках

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии МЧС вновь предупреждает о ночных заморозках Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане МЧС предупреждает об опасном явлении в виде заморозков в воздухе и на поверхности почвы. По данным синоптиков, с 20.00 часов 12 сентября до 20.00 часов 13 сентября прогнозируется переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, в отдельных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем +18,+23.

В Уфе в этот период ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Столбики термометров ночью покажут +8,+10, на окраинах до +5, днем +21,+23°.

Теги: МЧС РБ, заморозки
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