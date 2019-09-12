Фото: ГИБДД Уфы В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимской Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. По данным пресс-службы ведомства, приказом министра внутренних дел по Башкирии на должность начальника отделения технического надзора Отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Уфы назначен капитан полиции Ильдар Саттаров.

Ильдар Закуанович проработал на различных должностях, в том числе инспектором ДПС в Уфе, Шаранском районе, где впоследствии возглавил отделение ГИБДД. До настоящего времени руководил ГИБДД города Октябрьского, пояснили в ведомстве.