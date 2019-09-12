Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.43 ↓

EUR 72.22 ↑

12 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимка рассказала, как ее дочь чудом избежала операции во время отдыха в Турции

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимка рассказала, как ее дочь чудом избежала операции во время отдыха в Турции Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Турцию в конце июля приехали отдыхать по путевке жительница Уфы с семилетней дочкой. В отеле девочке стало плохо — заболел живот, поднялась температура, затошнило. Женщина сначала сама хотела помочь ребенку – дала ей жаропонижающее, антибактериальные лекарства, но ничего не помогало. Тогда уфимка обратилась в медкабинет при отеле — вызвали «скорую».

Женщина, после череды инцидентов с российскими туристами за границей, решила рассказать «7 телеканалу» города Красноярска, что произошло с ее дочерью в турецкой больнице.

По ее словам, в машине «скорой» медбрат задавал странные вопросы: есть ли кто-то еще из родственников с ними на отдыхе, есть ли знакомые в этой стране. Когда добрались до клиники в Алании, медик осмотрел девочку, ощупал живот и сказал, что симптомы похожи на аппендицит. Ребенка увели на УЗИ. Врач спросил, был ли у девочки цистит. Когда результаты исследования были готовы, уфимке сказали, что у ее дочери заворот кишок — нужна экстренная операция. В Алании детского хирурга нет — нужно ехать в Анталью.

Женщина хотела связаться с родственниками, но, как назло, у нее сел телефон, на ресепшене ей позвонить не дали.

«В итоге я написала отказ от операции. Тут же нашлась зарядка. А врач и переводчица стали убеждать, что дочке срочно нужна операция. Дальше происходил какой-то бред. Переводчица начала рисовать кишки, наглядно показывая, что будет, если я не одобрю операцию. А потом вообще взяла мою дочь за руку и повела ее ставить свечку. Переводчица! Я ее останавливаю, говорю: «Что вы делаете, оставьте ребенка в покое, вы даже не медик». Кое-как отобрала ребенка, сама поставила ей свечку. Бред полный происходил», — цитирует телеканал слова женщины.

По словам уфимки, в клинике они провели более пяти часов. Ребенка продолжало тошнить. Ей не дали ни воды, ни лекарств от обезвоживания. Женщине выдали расшифровку УЗИ на турецком языке. Уфимке все же удалось связаться с подругой, которая замужем за турком. Сестра турка работает в государственной больнице Стамбула. Им удалось перевести заключение ультразвука — заворот кишок. Было принято решение ехать в Анталью.

Когда мать с дочерью привезли в клинику Антальи, ей позвонила подруга и сообщила: «Уходите из больницы, за вами приехали родственники мужа». Уфимка передала трубку врачу больницы. Поговорив на турецком с подругой, медик сразу смягчился и сообщил, что никаких проблем у девочки нет — ее прокапают раствором и к утру все пройдет. Так и произошло — ребенку на следующий день стало лучше.

Уфимка считает, что дочь не легла под хирургический нож только благодаря вмешательству подруги и ее родственников. Женщина посоветовала российским туристам не оставлять детей с местными врачами один на один, а также, по возможности, подключать все связи — переводчиков и российских врачей.

Теги: медицина, отдых
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе три года будут ремонтировать улицу Комсомольскую
С 12 сентября сотрудники подрядчика начнут первый этап ремонта улицы Комсомольской. Работы запланированы по программе национального проекта «Безопасные и
Терпела ради семьи: в Башкирии отчим больше года насиловал несовершеннолетнюю девочку
В Башкирии летом этого года вскрылось преступление против половой неприкосновенности 16-летней девочки Вали (имя изменено - [i]прим. ред[/i].). Школьниц
В Уфе 15 взрослых и детей отравились шаурмой
В столице Башкирии зарегистрировано массовое отравление. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Частности, 15 человек отравились шаурмой. Среди пострадавши
«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели
Наслаждаться последними теплыми днями синоптики предлагают на этой неделе. В начале следующей «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть