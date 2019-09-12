Фото: ИА «Башинформ» Уфимка рассказала, как ее дочь чудом избежала операции во время отдыха в Турции Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Турцию в конце июля приехали отдыхать по путевке жительница Уфы с семилетней дочкой. В отеле девочке стало плохо — заболел живот, поднялась температура, затошнило. Женщина сначала сама хотела помочь ребенку – дала ей жаропонижающее, антибактериальные лекарства, но ничего не помогало. Тогда уфимка обратилась в медкабинет при отеле — вызвали «скорую».

Женщина, после череды инцидентов с российскими туристами за границей, решила рассказать «7 телеканалу» города Красноярска, что произошло с ее дочерью в турецкой больнице.

По ее словам, в машине «скорой» медбрат задавал странные вопросы: есть ли кто-то еще из родственников с ними на отдыхе, есть ли знакомые в этой стране. Когда добрались до клиники в Алании, медик осмотрел девочку, ощупал живот и сказал, что симптомы похожи на аппендицит. Ребенка увели на УЗИ. Врач спросил, был ли у девочки цистит. Когда результаты исследования были готовы, уфимке сказали, что у ее дочери заворот кишок — нужна экстренная операция. В Алании детского хирурга нет — нужно ехать в Анталью.

Женщина хотела связаться с родственниками, но, как назло, у нее сел телефон, на ресепшене ей позвонить не дали.

«В итоге я написала отказ от операции. Тут же нашлась зарядка. А врач и переводчица стали убеждать, что дочке срочно нужна операция. Дальше происходил какой-то бред. Переводчица начала рисовать кишки, наглядно показывая, что будет, если я не одобрю операцию. А потом вообще взяла мою дочь за руку и повела ее ставить свечку. Переводчица! Я ее останавливаю, говорю: «Что вы делаете, оставьте ребенка в покое, вы даже не медик». Кое-как отобрала ребенка, сама поставила ей свечку. Бред полный происходил», — цитирует телеканал слова женщины.

По словам уфимки, в клинике они провели более пяти часов. Ребенка продолжало тошнить. Ей не дали ни воды, ни лекарств от обезвоживания. Женщине выдали расшифровку УЗИ на турецком языке. Уфимке все же удалось связаться с подругой, которая замужем за турком. Сестра турка работает в государственной больнице Стамбула. Им удалось перевести заключение ультразвука — заворот кишок. Было принято решение ехать в Анталью.

Когда мать с дочерью привезли в клинику Антальи, ей позвонила подруга и сообщила: «Уходите из больницы, за вами приехали родственники мужа». Уфимка передала трубку врачу больницы. Поговорив на турецком с подругой, медик сразу смягчился и сообщил, что никаких проблем у девочки нет — ее прокапают раствором и к утру все пройдет. Так и произошло — ребенку на следующий день стало лучше.

Уфимка считает, что дочь не легла под хирургический нож только благодаря вмешательству подруги и ее родственников. Женщина посоветовала российским туристам не оставлять детей с местными врачами один на один, а также, по возможности, подключать все связи — переводчиков и российских врачей.