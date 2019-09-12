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«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Наслаждаться последними теплыми днями синоптики предлагают на этой неделе. В начале следующей «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров постепенно устремятся вниз.

По предварительному прогнозу, с 16 сентября в Уфе начнутся беспрерывные дожди, а температура воздуха днем составит около +15 градусов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что к началу октября в республике ожидается резкое похолодание.

Теги: прогноз погоды, Уфа, бабье лето
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