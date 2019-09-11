Фото: Олег Яровиков Экологический рейтинг регионов России по итогам лета: Башкирия на 59-м месте Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам прошедшего лета. В лидерах — Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область.

Башкирию общественники поставили на 59 место. Среди 14 субъектов ПФО — у республики 11 место.

В сравнении с рейтингом по итогам весны 2019 года, Башкортостан поднялся в списке лишь на одну позицию.

Аутсайдерами стали Челябинская, Свердловская и Иркутская области.

В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. Чистые регионы выбирались исходя из таких показателей, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций.

«Зеленый патруль» — общественная организация, занимающаяся составлением эко-рейтингов, разработкой природоохранных программ и мероприятий. Экологический рейтинг регионов России составляется по итогам сезонов — каждые три месяца.