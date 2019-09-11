В Уфе появится улица Артура Ахметханова

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе именем Артура Ахметханова назовут одну из новых улиц в Кировском районе города. Решение об увековечении памяти бывшего вице-премьера Башкирии приняли сегодня на заседании депутаты городского Совета.

Напомним, генерал-лейтенант Артур Ахметханов ушел из жизни 14 мая 2019 года в возрасте 57 лет после продолжительной болезни. Уроженец Салаватского района республики прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Много лет возглавлял в Башкирии ГИБДД и милицию общественной безопасности. В октябре 2018 года Артур Фарвазович вернулся в Башкортостан, где исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур.