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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе появится улица Артура Ахметханова

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе именем Артура Ахметханова назовут одну из новых улиц в Кировском районе города. Решение об увековечении памяти бывшего вице-премьера Башкирии приняли сегодня на заседании депутаты городского Совета.

Напомним, генерал-лейтенант Артур Ахметханов ушел из жизни 14 мая 2019 года в возрасте 57 лет после продолжительной болезни. Уроженец Салаватского района республики прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя регионального управления МВД. Много лет возглавлял в Башкирии ГИБДД и милицию общественной безопасности. В октябре 2018 года Артур Фарвазович вернулся в Башкортостан, где исполнял обязанности вице-премьера, курирующего работу всех силовых структур.

Теги: память
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