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В Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии спасатели нашли мужчину, заблудившегося в лесу в Салаватском районе.

По информации республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, 53-летний житель села Лаклы 10 сентября ушёл из дома и не вернулся. На его поиски выехали спасатели Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции.

Заблудившегося отыскали в лесном массиве и передали его родственникам, сообщает ведомство.

Гражданам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности:

— перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

— лучше отказаться от посещения незнакомых мест;

— держать аккумулятор сотового телефона заряженным;

— захватить с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток; запас еды и питья, а также необходимые лекарства;

— реально оценивавать свои физические возможности и состояние здоровья.

Теги: ГК ЧС
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