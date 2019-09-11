В Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину
В Башкирии спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии спасатели нашли мужчину, заблудившегося в лесу в Салаватском районе.
По информации республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, 53-летний житель села Лаклы 10 сентября ушёл из дома и не вернулся. На его поиски выехали спасатели Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции.
Заблудившегося отыскали в лесном массиве и передали его родственникам, сообщает ведомство.
Гражданам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности:
— перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;
— лучше отказаться от посещения незнакомых мест;
— держать аккумулятор сотового телефона заряженным;
— захватить с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток; запас еды и питья, а также необходимые лекарства;
— реально оценивавать свои физические возможности и состояние здоровья.