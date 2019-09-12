Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.43 ↓

EUR 72.22 ↑

12 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии нерадивую мать приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов своим детям

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии нерадивую мать приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов своим детям Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии нерадивую мать приговорили к лишению свободы за недобросовестное отношение к своим родительским обязанностям. Женщина проведет четыре месяца в колонии, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по республике.

Жительница Дюртюлинского района по решению суда была обязана выплачивать средства на содержание своих сыновей 13 и 16 лет, но алименты так и не платила. За это ее наказали обязательными работами. Однако, несмотря на свой трудоспособный возраст и отсутствие вредных привычек, женщина и после не посчитала нужным платить алименты на содержание детей. Ее долг по алиментам вырос до 360 тысяч рублей.

В отношении неплательщицы возбудили уголовное дело, назначенные исправительные работы не были ею выполнены и и ее лишили свободы на 1 месяц.

С учетом того, что она продолжила игнорировать необходимость уплаты алиментов, женщину повторно привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание – 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Управление федеральной службы судебных приставов по республике обращает внимание алиментнообязанных на то, что ни привлечение к уголовной ответственности, ни отсутствие постоянного источника доходов, ни лишение родительских прав не освобождает родителей от уплаты алиментов.

Теги: судебные приставы, алименты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе три года будут ремонтировать улицу Комсомольскую
С 12 сентября сотрудники подрядчика начнут первый этап ремонта улицы Комсомольской. Работы запланированы по программе национального проекта «Безопасные и
Терпела ради семьи: в Башкирии отчим больше года насиловал несовершеннолетнюю девочку
В Башкирии летом этого года вскрылось преступление против половой неприкосновенности 16-летней девочки Вали (имя изменено - [i]прим. ред[/i].). Школьниц
В Стерлитамаке откроется первый в Башкирии модельный центр занятости населения
В Стерлитамаке появится первый в Башкирии модельный центр занятости населения, сообщили в республиканском Минтруде. Центр занятости города Стерлитама
В Уфе сотрудники МЧС достали водителя из искореженной машины
В Уфе сотрудники МЧС Башкирии пришли на помощь водителю, который застрял в искореженной после ДТП машине. Авария произошла утром 11 сентября на проспект
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть