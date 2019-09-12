Фото: Ксения Калинина В Башкирии нерадивую мать приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов своим детям Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии нерадивую мать приговорили к лишению свободы за недобросовестное отношение к своим родительским обязанностям. Женщина проведет четыре месяца в колонии, сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по республике.

Жительница Дюртюлинского района по решению суда была обязана выплачивать средства на содержание своих сыновей 13 и 16 лет, но алименты так и не платила. За это ее наказали обязательными работами. Однако, несмотря на свой трудоспособный возраст и отсутствие вредных привычек, женщина и после не посчитала нужным платить алименты на содержание детей. Ее долг по алиментам вырос до 360 тысяч рублей.

В отношении неплательщицы возбудили уголовное дело, назначенные исправительные работы не были ею выполнены и и ее лишили свободы на 1 месяц.

С учетом того, что она продолжила игнорировать необходимость уплаты алиментов, женщину повторно привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание – 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Управление федеральной службы судебных приставов по республике обращает внимание алиментнообязанных на то, что ни привлечение к уголовной ответственности, ни отсутствие постоянного источника доходов, ни лишение родительских прав не освобождает родителей от уплаты алиментов.