Фото: Олег Яровиков В Башкирии началось строительство нового ФАПа Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В поселке Старые Турбаслы началось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сегодня на оперативном совещании рассказал мэр города Уфа Ульфат Мустафин .

«В медицинском пункте должны быть созданы все условия для комфортной работы. Рядом со зданием будет построено жилое помещение для фельдшера, что удобно для жителей и работников», — уточнили в администрации города.

Заказчиком выступает Республиканское управление капитального строительства и качество работы, оснащение, благоустройство прилегающей территории будет контролироваться.

Помимо ФАПа, в поселке Старые Турбаслы организована работа новой пожарной части. Это усилит охрану отдаленных поселков северной части и позволит оперативно выезжать на вызовы.

Кроме того, на территории части обустроены современные спортивные площадки для футбола, волейбола, большого тенниса.

«Заниматься могут все желающие, включая местных жителей», – пояснили в мэрии города.

Улицы поселка Старые Турбаслы включены в программу устройства и модернизации систем наружного освещения, работы по оснащению будут проходить до 1 ноября. Ранее жители рассказывали о проблемах строительства водопровода, ремонта дорог и плохой освещенности улиц.