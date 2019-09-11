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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе назовут претендентов на пост муфтия Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: с сайта ДУМ РБ

В Уфе назовут претендентов на пост муфтия Башкортостана Фото: с сайта ДУМ РБ

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

17 сентября в Уфе состоится пленум Духовного управления мусульман Башкирии, на котором должны утвердить претендентов на пост муфтия республики, пишет «Ъ-Уфа» ссылаясь на сообщение председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова.

Напомним, в апреле Нурмухамет хазрат Нигматуллин, многие годы возглавлявший муфтият, официально сложил с себя полномочия, в июне он ушел из жизни. С этого времени исполняет обязанности председателя ДУМ его заместитель имам Айнур хазрат Биргалин.

Как сообщает издание, съезд, на котором должны окончательно избрать председателя Духовного управления мусульман Башкирии, назначен на 16 октября. По словам Вячеслава Пяткова, пленум, состоящий из 55 человек, может рекомендовать как одну, так и несколько кандидатур на эту должность.

Теги: религия, ислам, ДУМ РБ, муфтий
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