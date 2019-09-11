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В Уфе открылся XV-й республиканский фестиваль военно-патриотических клубов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе открылся XV-й республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, посвященный 120-летию генерала-майора Минигали Шаймуратова. Торжественное открытие и первый день соревнований прошли на базе республиканского сборного пункта. Победители 2018 года — воспитанники патриотического клуба «Патриот» из Дуванского района на фестивале были удостоены чести поднять флаги.

Поздравил участников и гостей инспектор Центрального военного округа генерал-майор Тимофей Азаров.

«Такие мероприятия показывают, то, что связано с патриотизмом, с любовью к Родине — это не пустые слова. Работа военно-патриотических клубов и просто воспитание подрастающего поколения является архиважным делом в настоящее время», — считает он.

В фестивале принимают участие 15 команд. В умении стрелять, собирать и разбирать автомат АК-47, надевать костюм химзащиты и других военных навыках будут соревноваться воспитанники клубов из Альшеевского, Мишкинского, Кармаскалинского, Дуванского, Белебеевского районов, а также из Агидели, Кумертау, Межгорье, Салавата и Уфы. Соревнования продлятся три дня.

«Занятия в военно-патриотических клубах дают молодежи подготовку к службе в армии. Возраст участников от 14 до 17 лет — тот самый контингент, который осенью или на следующий год пополнит ряды вооруженных сил», — говорит начальник лагерного сбора, врио директора Центра патриотического воспитания Башкирии Арсен Зинатуллин.

Принимают участие в фестивале и воспитанники военно-патриотического клуба «Звезда» имени М. Шаймуратова из деревни Кабаково Кармаскалинского района. Его создали в 2013 году.

«В клубе ведем занятия для учеников, начиная с 7 класса. Кадеты, кроме общешкольной программы, изучают еще и военные дисциплины», — говорит Закий Бикбаев, руководитель военно-патриотического клуба «Звезда».

В программе обучения — строевая, физическая и огневая подготовка.

«Поначалу было трудно, но уже привыкли. Главное дисциплина. И надеемся, в армии будет легче, примерно будем знать, какие требования на настоящей службе», — хором отвечают воспитанники клуба Вадим Шемель, Эмиль Хакимов и Айдар Юлаев.

Кроме теоретической патриотической работы, в клубе проходят и работы «в поле». С 14 лет воспитанники выезжают в Ленинградскую область на «Вахту памяти», ведут раскопки в районе Апраксина, урочище Вороново, недалеко от Ладожского озера. Среди воспитанников есть и одна девушка — Лидия Хуснуллина. Учится в 8 классе школы №2 деревни Кабаково Кармаскалинского района. В патриотическом клубе занимается уже второй год.

«Хотелось чему-нибудь научиться. Теперь умею стрелять, маршировать. Мне нравится. Пока не уверена, свяжу ли с военной службой свою жизнь, однако все может быть», — призналась девушка.

«То, что ребята наработали в школе, надо бы развивать в дальнейшем — в вузах и ссузах, ведь там сейчас никакой патриотической работы не ведется. В армию приезжают, а школьной подготовки недостаточно. Служат год, дети не умеют собирать автомат, плохо со строевой подготовкой. В литературе, учебниках — мало информации о наших героях. Одними внеклассными занятиями 1-2 часа в день этот пробел не восполнить. Еще одна проблема — в школах не хватает мужчин. Виной тому низкая зарплата», — говорит Закий Бикбаев.

В заключительный день соревнований участники посетят с экскурсией отряд специального назначения Росгвардии, который базируется в Затоне.

Теги: патриотическое воспитание
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