В Башкирии после случая с незрячей пассажиркой в автобусе решили просвещать людей

Фото: ИА «Башинформ»





Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Просвещать общественность и менять законодательство. Такие предложения прозвучали на круглом столе общественного совета по вопросам доступной среды в транспорте для незрячих и маломобильных граждан Башкирии. Поводом стал резонансный случай, произошедший в Уфе с Ксенией Минелбаевой — девушку вместе с дочкой и собакой-поводырём в автобус, следовавший по 269 маршруту. Позицию регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству четко обозначил глава ведомства Тимур Мухаметьянов.

«Согласно федеральному законодательству, инвалид имеет право на свободное перемещение с максимально возможной независимостью. Мы для этого примем любые условия и мероприятия для того, чтобы никто из наших пассажиров не чувствовал себя ущемленным», — сказал председатель Госкомтранса республики.

ЧТО ЕСТЬ

Для безбарьерного передвижения инвалидов в Башкирии, по словам Мухаметьянова, делается много. Но регион в этом вопросе находится в начале пути. Глава Госкомтранса доложил, что с момента действия программы «Доступная среда» в республике:

— переоборудовано 18 автовокзалов, 10 кассовых пунктов, появились специализированные санитарные зоны и парковки, установлены датчики для слабовидящих на входных дверях и слабослышащих возле касс;

— обновляется подвижной состав и вводятся в эксплуатацию автобусы с аппарелями (пологая площадка);

«У нас стоит задача до конца 2019 года приобрести 527 автобусов «Башавтотрансу». 431 уже купили. В следующем году республика закупит еще 62 автобуса большой и средней вместимости. Такие же требования предъявляются к частным перевозчикам», — уточнил Тимур Мухаметьянов.

— аэропорт «Уфа» назвали лидером с точки зрения оборудования для маломобильных граждан: входы в терминал, пешеходные дорожки на привокзальной площади, профильные санузлы, пять лифтов, кнопка вызова на кассе и информслужбе, для слабослышащих есть телефон с кнопкой увеличения громкости, специальные инвалидные коляски;

— подобные работы идут на железнодорожном и речном вокзалах Уфы. Сегодня в последней зоне есть трапы;

ЧТО СДЕЛАЮТ

1. В 2019 году реализовывают службу «Социальное такси» в рамках программы «Старшее поколение». Со следующего года он будет работать в полном масштабе. Пока системности не наблюдается, но профильное поручение от врио главы Башкирии Радия Хабирова есть.

2. Контроль и отработка каждой конфликтной ситуации. Создается профильная рабочая группа в рамках общественного совета.

3. Передвижение инвалидов на личном транспорте. В соответствии с законом 181 на каждой парковке, в том числе около торговых предприятий, медицинских, спортивных, культурных учреждений, должно выделяться 10% территории.

ПРОСЬБЫ ИНВАЛИДОВ

Руководитель клуба владельцев собак-поводырей Гузель Хасанова, предложила внести изменение в законодательство, где будет прописан особый статус собак, сопровождающих незрячих людей. Обозначить это, по мнению женщины, необходимо в региональном компоненте.

Также она считает, что нужно регламентировать посадку и высадку в такси маломобильных граждан (в том числе мам с колясками), незрячих людей.

«Во-первых, водитель должен обозначиться. Я незрячая и не вижу, куда конкретно подъехал автомобиль, какого он цвета и какой у него номер, — объясняет Гузель Хасанова. — Водители часто, несмотря на проводимые рейды, не хотят брать заказы, видя, что у пассажира собака-поводырь».

Социальное такси работает, но по нему также много вопросов. Инвалиду или представителю старшего поколения необходимо за две или три недели запланировать поездку, подать заявку на сайте и, возможно, его поставят в очередь. Также на социальном такси можно отправиться только в соцучреждения, а, например, в аэропорт пока невозможно.

Слабовидящие и незрячие люди также озвучили свои пожелания в вопросах информирования населения. Это касается объявления остановок, звуковое сопровождение светофоров (не только специфические звуки, но и объявление о том, что можно переходить проезжую часть и время перехода заканчивается). На остановочных пунктах есть желание озвучивать подъезжающий автобус.

По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустема Хамитова, сегодня в городе функционирует порядка 500 светофоров, 212 из них со звуковым сопровождением. В год монтируется порядка 20-30 светофорных объектов.

Инвалиды-колясочники попросили власти привлекать экспертов и самих жителей во время оборудования пандусов, съездов с тротуаров и «дорожных полицейских».

В итоге участники круглого стола пришли к выводу, что людям и обслуживающему персоналу в сфере перевозок необходимо раздавать памятки по работе с незрячими и инвалидами-колясочниками. По распоряжению председателя республиканского Госкомтранса, в ближайшее время эта работа начнется.