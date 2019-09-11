Круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде







УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

11 сентября на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде состоялся торжественный спуск на воду круизного лайнера «Мустай Карим». Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом. Сдача теплохода заказчику запланирована на февраль 2020 года, в первый круиз судно выйдет в мае 2020 года.

В церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор ФАУ «Российский Речной регистр» Евгений Трунин, генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин, председатель Совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктор Олерский, генеральный директор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов, генеральный директор АО «Машпромлизинг» Александр Бабич, генеральный директор «Морское инженерное бюро» Геннадий Егоров, директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов с супругой Ингой Каримовой.

«Мустай Карим» — один из первых круизных лайнеров в постсоветской истории. Теплоход соответствует уровню пятизвездочного отеля, он спроектирован по типу «плавучей гостиницы». На борту будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, пассажировместимость — 342 человека.

Закладка четырёхпалубного теплохода проекта PV300 состоялась на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в марте 2017 года. Строительство лайнера ведётся для компании «Водоходъ» в рамках трехстороннего контракта с участием АО «Машпромлизинг».

Мустафа Сафич Каримов (Мустай Карим) (1919 — 2005) – народный поэт Республики Башкортостан, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Почетный академик АН Республики Башкортостан, участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер боевых и трудовых наград. Мустай Карим — классик советской многонациональной литературы, писатель, драматург, публицист, выдающийся общественный деятель. Автор более ста поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений, создатель современной башкирской литературы. Его творчество, адресованное и взрослым, и детям, пронизано светлыми идеалами гуманизма, доброты и дружбы.