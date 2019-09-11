Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в ночное время Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что с 20.00 часов 11 сентября до 20.00 часов 12 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер северный, северо-западный, ночью 0-5 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, в отдельных восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем 18-23.

На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в тумане — 500 метров и менее.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электроприборов», — предупредили граждан в МЧС.