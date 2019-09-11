Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.43 ↓

EUR 72.30 ↑

11 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в ночное время

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках в ночное время Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что с 20.00 часов 11 сентября до 20.00 часов 12 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер северный, северо-западный, ночью 0-5 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, в отдельных восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем 18-23.

На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в тумане — 500 метров и менее.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электроприборов», — предупредили граждан в МЧС.

Теги: прогноз, МЧС РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии с могилы дедушки собрал 5 кг меда
В Башкортостане местный житель собрал с могилы дедушки 5 кг меда. Как сообщает портал Mash, родственник приехал на кладбище поменять памятник предку. Пр
В Уфе врачи республиканского кардиоцентра провели уникальную операцию
Рентгенэндоваскулярные хирурги Республиканского кардиоцентра провели уникальную операцию жительнице Кигинского района Башкирии. Врачи были вынуждены про
В ДТП в Башкирии погиб 17-летний парень, находившийся в розыске как без вести пропавший
Смертельное ДТП произошло утром 9 сентября в Туймазинском районе на 1346 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск. По предварительной информации ГИБДД по
В Уфе три года будут ремонтировать улицу Комсомольскую
С 12 сентября сотрудники подрядчика начнут первый этап ремонта улицы Комсомольской. Работы запланированы по программе национального проекта «Безопасные и
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть