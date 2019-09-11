Фото: из личного архива Алины Валеевой Стало известно, что именно выясняли герои «Битвы экстрасенсов» в чишминском Шингак-Куле Фото: из личного архива Алины Валеевой

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Герои шоу «Битва экстрасенсов» приехали в село Шингак-Куль Чишминского района Башкирии по приглашению мамы погибшего в августе 2019 года подростка. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в администрации местного сельсовета.

По словам представителей администрации, в селе за два года при загадочных обстоятельствах погибли четверо подростков. В 2018 году под поезд попала 17-летняя девушка и покончил с собой подросток.

В 2019 году пугающие сельчан происшествия возобновились: без видимых причин покончил с собой ученик 9 класса, через несколько дней его судьбу повторила его сверстница из параллельного класса.

«Подросток был спокойным и трудолюбивым, воспитывался в благополучной полной семье. У девушки жизненные обстоятельства были посложнее: несколько лет назад у нее умерла мама, она жила с сестрой», — рассказали односельчане.

О визите экстрасенсов стало известно в минувшие выходные. В Башкирию приехали Татьяна Ларина, Дмитрий Волхов и Юлий Котов. Профессиональный гример Алина Валеева рассказала ИА «Башинформ» подробности подготовки героев к съемкам. Что удалось выяснить людям со сверхспособностями, пока неизвестно. В эфир программа «Последние 24 часа» на телеканале НТВ выйдет в этом году.