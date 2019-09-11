Фото: Олег Яровиков В Уфе состоится фестиваль востребованных профессий «ProfФЕСТ» Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 17 и 18 сентября пройдет очередной фестиваль востребованных профессий «ProfФЕСТ», сообщили в Минтруде региона.

По уже сложившейся традиции, в нем примут участие старшеклассники и студенты, их родители, а также ведущие предприятия республики, преподаватели вузов и ссузов.

«ProfФЕСТ» даст краткий курс профессиональных основ и одновременно позволит своим юным участникам погрузиться в профессию. При этом у двухдневного фестиваля для этого имеются свои, далеко нестандартные методы, — отметила пресс-секретарь Минтруда Башкирии Роза Кузьменко. — Школьники и студенты смогут познакомиться и пообщаться с потенциальными работодателями — представителями ведущих предприятий Башкирии, освоить рабочие тренажеры, исследовать спецтехнику, выявить свои профессиональные склонности, участвовать в мастер-классах».

Площадку фестиваля разделят на отдельные зоны, чтобы участники могли выбрать то, что им нравится.

Причем в этом году обучающие тренажеры и мастер-классы решено разбросать по всему фестивальному пространству. Посетители смогут без труда найти зону своего интереса по так называемой «профессиональной навигации» или направлениям деятельности.

В числе таких направлений — сельское хозяйство и пчеловодство, лесная промышленность, деревообработка, логистика и наземный транспорт, финансовый сектор и экономика, ИТ-сектор, нефтехимия, энергетика, робототехника, строительство, социальная сфера, образование, госслужба, безопасность, медицина, культура и искусство, медиа и развлечения, кулинария.

Для того чтобы участие в «ProfФЕСТ» было максимально полезным, можно заранее пройти тестирование по профориентации.

Всё, что для этого нужно — скачать мобильное приложение «Команда будущего», доступное в AppStore и Google Market.

Кроме того, школьники и студенты смогут пройти тестирование на площадке фестиваля. После тестирования и получения рекомендаций в плане профессионального выбора станет намного проще найти ответы на актуальные вопросы — какие предметы необходимо углубленно изучать в дальнейшем, куда поступать и где потом работать.

«Собственно, именно эту цель и преследуют организаторы «ProfФЕСТ» — предметный разговор заинтересованных друг в друге сторон», — добавила Роза Кузьменко.