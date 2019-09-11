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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Активисты ОНФ нашли «новое аварийное жилье» в деревне Подымалово Уфимского района

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане призвали власти региона взять на контроль исполнение гарантийных обязательств застройщиком домов, возведенных в деревне Подымалово Уфимского района по программе переселения из аварийного жилья. Если рабочие не поторопятся исправить нарушения, допущенные ими при строительстве объектов, то с наступлением холодного сезона более 10 семей, среди которых много пожилых людей и детей, могут остаться без крова. Как рассказали общественникам местные жители, строительство домов велось с нарушением технологий и с использованием некачественных материалов. Из-за отсутствия вентиляции все деревянные элементы гниют, полы и стены покрываются плесенью и грибком, а зимой еще и инеем. Несмотря на проходящий в непосредственной близости с домами газопровод, по проекту в квартирах не предусмотрена установка газового оборудования, помещения отапливаются маломощными электрическими конвекторами. Для того чтобы согреть воду, используются электрические котлы. Это приводит к большим финансовым затратам для жильцов. Сливная система не отвечает нормам, постоянно переполняется и хозяевам приходится еженедельно пользоваться услугами ассенизаторов, а это также означает дополнительные расходы за содержание.

По мнению общественников, все 12 домов полностью соответствуют определению «новое аварийное жилье». Согласны с ними и жители, которые считают, что состояние аварийных зданий, откуда их выселили, было гораздо лучше, чем условия в предоставленных взамен квартирах. И, если бы была возможность, то они с удовольствием вернулись бы обратно.

«Очень много вопросов к людям, которые принимали такие дома в эксплуатацию. Тот чиновник, чья подпись стоит в документах, должен нести персональную ответственность за то, что граждан заселили в непригодное для проживания жилье. После многочисленных обращений жителей застройщик приступил к исправлению выявленных недостатков, в рамках гарантийных обязательств производится замена полов. Но поскольку работает только одна бригада, процесс затягивается. Начался учебный год, скоро наступит зима. Куда идти людям? Почему проблемы жителей выпали из поля зрения районных властей? То, что полы делают, — это хорошо, а что делать с остальными нарушениями шумо- и теплоизоляцией, водоотведением, отоплением?» – отметил глава регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин.

Он добавил, что направлено обращение в правительство региона с просьбой взять на контроль сроки и качество устранения недостатков, которые были допущены при строительстве домов по программе переселения из аварийного жилья.

Теги: ОНФ, аварийное жилье
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