Фото: Сибай новости, Vk В Башкирии найдена бутылка с посланием в будущее Фото: Сибай новости, Vk

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии, около ледового дворца «Ирандык» в Сибае на днях местные жители нашли «капсулу» времени и вскрыли ее. В стеклянной бутылке лежала записка-клятва выпускников 1986 года. Десять десятиклассников дали слово встретиться друг с другом через пять лет в таком же составе.

«Мы, выпускники 1986 года, даем клятву, что встретимся здесь через пять лет в таком же составе. Вот и прошли 10 лет нашей школьной жизни. И мы сегодня, то есть 28 июня 1986 года, последний раз собрались здесь и мечтаем о будущей встрече здоровыми, счастливыми», — говорится в записке-клятве.

Исполнили ли задуманное выпускники – неизвестно.