Жителям Башкирии предлагают добровольно сдать оружие за деньги
Жителям Башкирии предлагают добровольно сдать оружие за деньги Фото: Ксения Калинина, Гульфия Акулова, Росгвардия РБ,
УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане Росгвардия завершила первый этап ежегодной профилактической операции «Сдай оружие». По данным пресс-службы ведомства, на выплату вознаграждений гражданам за добровольно сданное оружие из бюджета республики ежегодно выделяется 3,6 млн рублей. Акция действует в рамках целевой программой борьбы с преступностью. С начала года жители региона получили более 1,8 млн рублей компенсации.
ПРИБАВКА К СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ
«Осознавая пользу от сданного оружия, как значительную прибавку к семейному бюджету, граждане несут незаконно хранящиеся ружья, пистолеты, порох, боеприпасы, даже гранатометы с гранатами и многое другое настолько интенсивно, что выделенные денежные средства практически расходуются полностью», — прокомментировал заместитель начальника регионального управления Росгвардии полковник Александр Голуб.
Например, житель Мелеуза добровольно сдал патроны на 117 тысяч рублей. В Баймакском районе местный житель получил 15 тысяч рублей вознаграждения от государства за сдачу нарезного оружия. В Нуримановском районе за один кг пороха сельчанину выплатили компенсацию в три тысячи рублей. Уфимец получил 10 тысяч рублей за сдачу гладкоствольного оружия «ТОЗ-БМ». В Белокатайском и Шаранском районах граждане получили по 10 тысяч рублей за гладкоствольное оружие «Иж-К».
Любой гражданин может избавиться от опасных предметов и получить за это деньги. Человек освобождается от уголовной или административной ответственности при условии, что с использованием этого оружия не было совершено какое-либо преступление.
КАК СДАТЬ ОРУЖИЕ?
Сдать оружие просто. Это можно сделать в любом отделе полиции или подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Следует
- написать заявление,
- предоставить свои паспортные данные и данные счета в банке, куда поступят причитающаяся сумма денежного вознаграждения,
- подписать акт принятия.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СДАННЫМ ОРУЖИЕМ?
Все сданное населением оружие оказывается на хранении на складе вооружения МВД республики, где технической комиссией решается его дальнейшая судьба. В основном, смертоносное железо идет на переплавку. Если оружие представляет собой историческую ценность, сотрудники полиции не имеют право его уничтожать – антикварные экземпляры передаются в музей.
ЧТО ПОЧЁМ?
- Боевое оружие, к примеру, гранатомет стоит 25 тысяч рублей, автомат – 20 тысяч, винтовка, карабин – 15 тысяч, пистолет, револьвер – 10 тысяч за единицу.
- Что касается гражданского оружия, то, за единицу гладкоствольного, положено 10 тысяч рублей, за нарезное – 15 тысяч сумма за газовые револьверы и пистолеты, огнестрельное оружие ограниченного поражения установлена от пяти до семи тысяч за единицу.
- Самодельное оружие, обрезы оцениваются в 15 тысяч рублей.
- Патроны на нарезное оружие — 30 рублей, на гладкоствольное – 15 рублей за штуку. Порох оценивается в 300 рублей за 100 грамм.
- Взрывчатые вещества — от пяти до шести тысяч за 100 грамм, взрывные устройства — шесть тысяч за одну единицу.