Фото: Ксения Калинина, Гульфия Акулова, Росгвардия РБ, Жителям Башкирии предлагают добровольно сдать оружие за деньги Фото: Ксения Калинина, Гульфия Акулова, Росгвардия РБ,

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Росгвардия завершила первый этап ежегодной профилактической операции «Сдай оружие». По данным пресс-службы ведомства, на выплату вознаграждений гражданам за добровольно сданное оружие из бюджета республики ежегодно выделяется 3,6 млн рублей. Акция действует в рамках целевой программой борьбы с преступностью. С начала года жители региона получили более 1,8 млн рублей компенсации.

ПРИБАВКА К СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ

«Осознавая пользу от сданного оружия, как значительную прибавку к семейному бюджету, граждане несут незаконно хранящиеся ружья, пистолеты, порох, боеприпасы, даже гранатометы с гранатами и многое другое настолько интенсивно, что выделенные денежные средства практически расходуются полностью», — прокомментировал заместитель начальника регионального управления Росгвардии полковник Александр Голуб.

Росгвардия РБ

Например, житель Мелеуза добровольно сдал патроны на 117 тысяч рублей. В Баймакском районе местный житель получил 15 тысяч рублей вознаграждения от государства за сдачу нарезного оружия. В Нуримановском районе за один кг пороха сельчанину выплатили компенсацию в три тысячи рублей. Уфимец получил 10 тысяч рублей за сдачу гладкоствольного оружия «ТОЗ-БМ». В Белокатайском и Шаранском районах граждане получили по 10 тысяч рублей за гладкоствольное оружие «Иж-К».

Любой гражданин может избавиться от опасных предметов и получить за это деньги. Человек освобождается от уголовной или административной ответственности при условии, что с использованием этого оружия не было совершено какое-либо преступление.

КАК СДАТЬ ОРУЖИЕ?

Сдать оружие просто. Это можно сделать в любом отделе полиции или подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Следует

написать заявление,

предоставить свои паспортные данные и данные счета в банке, куда поступят причитающаяся сумма денежного вознаграждения,

подписать акт принятия.

А дальше остается ждать: после проверки оружия экспертами-криминалистами и оценки его состояния технической комиссией, определяется его стоимость и оформляется акт о выплате конкретного вознаграждения. Практика показала, что деньги выплачиваются в течение двух месяцев.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СДАННЫМ ОРУЖИЕМ?

Все сданное населением оружие оказывается на хранении на складе вооружения МВД республики, где технической комиссией решается его дальнейшая судьба. В основном, смертоносное железо идет на переплавку. Если оружие представляет собой историческую ценность, сотрудники полиции не имеют право его уничтожать – антикварные экземпляры передаются в музей.

ЧТО ПОЧЁМ?