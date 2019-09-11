Социальные предприниматели Башкирии могут принять участие в конкурсе

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирских предпринимателей, работающих в социальной сфере, приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Лучший социальный проект 2019 года», который призван продемонстрировать лучшие региональные практики.

По информации Общественной палаты Башкирии, определено 10 номинаций по шести направлениям основных национальных проектов. Каждый участник может подать заявку на участие в одной номинации.

Здравоохранение:

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.

Образование:

Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей.

Культура:

Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма.

Цифровая экономика:

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации.

Экология:

Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии.

Производительность труда и поддержка занятости:

Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Прием заявок завершится 29 сентября, а церемония награждения победителей регионального этапа запланирована на 29 ноября. Победители награждаются дипломами и ценными призами.