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В Башкирии неизвестный хищник загрыз десятки кроликов и куриц

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии неизвестный хищник загрыз десятки кроликов и куриц Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Благовещенске неизвестный зверь напал на кроликов и домашнюю птицу. Об этом сообщила местная жительница на видео, которое оказалось в распоряжении ГТРК «Башкортостан».

По ее словам, некая чупакабра ночью 9 сентября загрызла 20 куриц, а 19 августа убила 14 кроликов.

«Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая видно, —  предположила женщина. — Кроликов загрызла, кровь выпила».
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Это не первый случай в Башкирии, когда зверь нападает на домашних животных. В конце июня в Белебеевском районе от неизвестного хищника погибли десятки кур и уток.

Теги: животные, ЧП
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