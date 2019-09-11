Фото: Ксения Калинина Зариф Байгускаров: Питание для всех школьников начальных классов может стать бесплатным Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Питание для всех школьников начальных классов может стать бесплатным, независимо от доходов семьи. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке»» депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров.

Парламентарий отметил, что во время его встреч с жителями районов людей беспокоят вопросы, связанные с детским питанием.

«В настоящее время в школе дети получают питание по-разному: дети из малоимущих семей получают его бесплатно, а дети из обычных семей за определенную плату от родителей. Мне неоднократно обращались мамы детей, которым их ребенок задают вопрос: почему Васе положено питание, а ему — нет. В таких случаях трудно объяснить детям причину и, конечно, неправильно делить детей на разные категории для права на питание. Обращаются и родители малоимущих , многодетных семей, которые сетуют на сложность сбора большого количества справок, тратя на это время и деньги на дорожные расходы», — сообщил депутат.

Зариф Байгускаров вместе с коллегами обсудили этот вопрос в Госдуме и пришли к мнению, что для его разрешения необходимо сделать питание бесплатным всем школьникам начальных классов, независимо от доходов семьи.

«При этом полагаем необходимым утвердить примерный перечень меню детям, предусмотрев там горячее, молочную продукцию, овощи и фрукты. Для разработки законопроекта создали рабочую группу из представителей Госдумы и Правительства РФ. В настоящее время идет подсчет суммы средств, необходимых из федерального бюджета для оказания помощи субъектам страны на организацию питания школьников. По дате принятия сказать трудно, но планируем внести законопроект в осеннюю сессию»», — подчеркнул он.

В перспективе депутаты планируют распространить действия данного правила на всех школьников, вплоть до 11 класса.

Что родителям нужно знать о новой системе питания в школах Уфы, читайте в материале ИА «Башинформ».