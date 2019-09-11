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В Уфе общегородской субботник 21 сентября пройдет в игровой форме

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе общегородской субботник 21 сентября пройдет в игровой форме Фото: администрация Уфы

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общегородской субботник 21 сентября пройдет в формате «Чистых игр», чтобы создать для участников игровую атмосферу и пробудить соревновательный дух, сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы начальник отдела экологии и охраны окружающей среды Ольга Филева. Второй общегородской субботник назначен на 5 октября. Площадки уже определены — предстоит привести в порядок около 140 га городской территории.

Также продолжится акция #ЗЕЛЁНАЯБАШКИРИЯ: предстоит высадить 3 тысячи саженцев и декоративных кустарников, из них 1,2 тысячи посадит «Горзеленхоз», остальное — коммунальные службы, организации, предприятия.

Теги: субботник, #зеленаябашкирия
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