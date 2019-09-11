Фото: Сергей Мулюков Башкирия завоевала две золотые медали на «Апимондии» в канадском Монреале Фото: Сергей Мулюков

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия завоевала две золотые медали на «Апимондии» в канадском Монреале. Об этом агентству «Башинформ» сообщил вице-президент Ассоциации ведущих переработчиков меда, пчеловодов и ученых Сергей Мулюков.

Золотую медаль за качество получил липовый мед из Иглинского района, с пасеки пчеловода Владимира Кугейко. Отмечены медалью высшей пробы также восковые декоративные свечи.

«Наша ассоциация — это единственная организация в России, которая выигрывает золотые медали на четвертом подряд конгрессе «Апимондия» за качество мёда! Башкирские пчеловоды привезли награды из Украины в 2013 году, Южной Кореи в 2015 году, Турции в 2017 году, и, наконец, победили в Канаде в 2019 году», — сказал Сергей Мулюков.

Первый Международный конгресс по пчеловодству прошел в 1897 году в Брюсселе. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» была основана в 1949 году во время XIII Международного конгресса по пчеловодству в Амстердаме. Сегодня она объединяет 118 пчеловодческих союзов из 82 стран мира. Основная задача организации — содействовать научному, техническому и экономическому развитию пчеловодства во всех странах. Членами «Апимондии» от России являются Министерство сельского хозяйства РФ и Российский национальный союз пчеловодов. 47-й конгресс пройдет в 2021 году в Башкортостане.