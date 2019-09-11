Фото: ИА «Башинформ» Названы болезни, которыми страдают призывники из Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В весеннюю призывную кампанию, которая длилась с 1 апреля до конца июля, Уфа отправила в ряды российской армии 860 человек. Это на 64 солдата меньше, чем в прошлом году, сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

Медики освидетельствовали более пяти тысяч призывников и выделили основные заболевания, которыми страдают юноши призывного возраста: эндокринной системы, глаз, нарушение обмена веществ, расстройство питания, нервной системы и кровообращения.

Чаще всего уфимцев отправляют в сухопутные войска, воздушно-космические, военно-морской флот и ВДВ.