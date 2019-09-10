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Россия предлагает запретить курение электронных сигарет после первого случая смерти от них

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

Россия предлагает запретить курение электронных сигарет после первого случая смерти от них Фото: из открытых источников

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Минздрав России изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США, сообщает радио Sputnik.

Ранее в 33 штатах США зафиксировали, как минимум, 450 случаев заболеваний пневмонией, предположительно обусловленных использованием вейпов и электронных сигарет. Из курения вейпов создают модный тренд, но налицо только выраженное отрицательное влияние на здоровье, отметил в эфире радио профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин.

﻿«Сейчас настоящая эпидемия тяжелых поражений легких, дыхательной системы, когда требуется искусственная вентиляция легких, люди умирают. Причем от применения вейпов умирают, по сути, дети и подростки. В наших условиях нет никакой регламентации этой продукции и законодательного регулирования, кроме чисто символического налогообложения этих жидкостей и устройств. Лучшее, что можно сделать, как сделали в Австралии. Там законодательно запрещен вывод на рынок новых форм доставки никотина. Это опасно и для окружающих, люди вынуждены дышать этим. Это то же самое, что заставить человека дышать из выхлопной трубы автомобиля», – сказал Андрей Демин.
Российский Минздрав предлагает распространить антитабачные ограничения на вейпы, электронные сигареты и кальяны. Ими будет запрещено пользоваться в общественных местах.

Теги: здравоохранение, курение
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