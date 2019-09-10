Россия предлагает запретить курение электронных сигарет после первого случая смерти от них
Россия предлагает запретить курение электронных сигарет после первого случая смерти от них Фото: из открытых источников
УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Минздрав России изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США, сообщает радио Sputnik.
Ранее в 33 штатах США зафиксировали, как минимум, 450 случаев заболеваний пневмонией, предположительно обусловленных использованием вейпов и электронных сигарет. Из курения вейпов создают модный тренд, но налицо только выраженное отрицательное влияние на здоровье, отметил в эфире радио профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин.
«Сейчас настоящая эпидемия тяжелых поражений легких, дыхательной системы, когда требуется искусственная вентиляция легких, люди умирают. Причем от применения вейпов умирают, по сути, дети и подростки. В наших условиях нет никакой регламентации этой продукции и законодательного регулирования, кроме чисто символического налогообложения этих жидкостей и устройств. Лучшее, что можно сделать, как сделали в Австралии. Там законодательно запрещен вывод на рынок новых форм доставки никотина. Это опасно и для окружающих, люди вынуждены дышать этим. Это то же самое, что заставить человека дышать из выхлопной трубы автомобиля», – сказал Андрей Демин.Российский Минздрав предлагает распространить антитабачные ограничения на вейпы, электронные сигареты и кальяны. Ими будет запрещено пользоваться в общественных местах.