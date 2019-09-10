Фото: Минздрав РБ Жители Башкирии смогут бесплатно обследоваться в поездах здоровья в сентябре-октябре Фото: Минздрав РБ

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Минздрав Башкирии сообщил об сетябрьских маршрутах акции «Здоровая республика – здоровый регион».

В передвижных Центрах здоровья, ФАПах, флюорографах и маммографах, диагностических центрах РКБ, РКЦ, стоматологическом модуле сельчане могут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь.

Пять автопоездов, разъехавшиеся по Стерлитамакскому, Белорецкому Нефтекамскому, Октябрьскому и Дуванскому маршрутам, в сентябре будут работать следующим образом.

Дуванский маршрут: 6-13 сентября п. Иглино Иглинский район, 14-18 сентября с. Красная горка Нуримановский район, 19-21 сентября с. Павловка Нуримановский район, 22-26 сентября с. Новокулево Нуримановский район, 27-29 сентября с. Красный Ключ Нуримановский район.

Нефтекамский маршрут:11-12 сентября д. Большебадраково Бураевский район, 13-15 сентября с. Ангасяк Дюртюлинский район, 18-19 сентября с. Семилетка Дюртюлинский район, 20-21 сентября с. Староянтузово Дюртюлинский район, 22-25 сентября с. Исмаилово Дюртюлинский район, 26-28 сентября с Верхнеяркеево Илишевский район, 29 сентября — 2 октября с. Андреевка Илишевский район, 3-4 октября с. Дюмеево Илишевский район, 5-6 октября с. Верхнеманчарово Илишевский район, 9-10 октября с.Старокалмашево Чекмагушевский район, 11-12 октября с. Урняк Чекмагушевский район, 13-16 октября с. Юмашево Чекмагушевский район, 17-18 октября с. Тузлукушево Чекмагушевский район, 19-20 октября с. Кушнаренково, 23-24 октября с. Шарипово Кушнаренковский район, 25-26 октября с. Карача-Елга Кушнаренковский район, 27-30 октябряс. старые Тукмаклы Кушнаренковский район.

Октябрьский маршрут:11-12 октября с. Нигматуллино Альшеевский район,13-14 октября с. Микяшево Давлекановский район, 15-19 октября д. Ивановка Давлекановский район, 20-21 октября д. Чуюнчи Давлекановский район.

Стерлитамакский маршрут: 11-12 октября д. Ишемгулово Зианчуринский район.

Белорецкий маршрут: 8-12 сентября с. Зилаир Зилаирский район, 13-15 сентября с. Юлдыбаево Зилаирский район,18-20 сентября с. Яманзас Зилаирский район, 21-22 сентября с. Матраево Зилаирский район, 25-27 сентября с. Акъяр Хайбуллинский район, 28 сентября -2 октября с. Бурибай Хайбуллинский район, 3-4 октября с. Макан Хайбуллинский район, 5-6 октября с.Уфимский Хайбуллинский район.