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10 сентября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сидели на скамейке в Уфе и плакали - подробности пропажи двух подростков в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Поиск пропавших детей - Уфа

Фото: Поиск пропавших детей - Уфа

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стали известны подробности о поиске двух пропавших подростков из села Иглино. Как сообщало ранее агентство, 11-летний Радмир Салахутдинов ушел из школы в 9 утра 9 сентября и домой не вернулся. Позднее выяснилось, что с ним был его сверстник Иван Абрашов. К поискам школьников подключились волонтеры.

Как сообщает координатор поиска Олеся Пышкина, поиск начался в селе Иглино вечером 9 сентября, в местах наиболее вероятного нахождения ребят. На поиски приехали местные жители, уфимцы. Но тщетно — ни одной зацепки, будто их никто и не видел.

В 2 часа ночи поисковикам сообщили, что мальчики нашлись и находятся в отделе полиции в Уфе.

Оказалось, что молодой уфимец по имени Тимур возвращался ночью домой и увидел, что на остановке «Колхозный рынок» сидят два человека.

﻿«Приблизившись к ним, он увидел, что это дети. Плакали, не знали, где находятся... Приехали в город, которого не знают. Без взрослых, без связи, в темноте. Заблудились и просто не знали, что делать, — рассказала Олеся Пышкина. — Тимур передал мальчиков сотрудникам полиции. Благодаря ему, ничего плохого с ними не случилось. Так, обычный человек, работающий оператором на АЗС, не спасатель, не поисковик, спас детей. От имени отряда мы благодарим Тимура Хабибрахманова за его неравнодушие и бдительность!».

Теги: поиск детей
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