В Башкирии формируют состав Совета по правам человека
В Башкирии формируют состав Совета по правам человека Фото: http://www.vzsar.ru/
УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях сообщил о начале формирования состава Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества.
СПЧ создан совсем недавно. Как следует из Указа, новый консультативный орган должен будет оказывать содействие в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, поддержки развития институтов гражданского общества в регионе. К задачам Совета, в частности, относятся проверка фактов нарушения законодательства и ущемления прав граждан.
«Подписать Указ о создании Совета по правам человека гораздо легче, чем сформировать его состав из тех, кто действительно искренне и бескорыстно будет успешно защищать права граждан», — пишет Радий Хабиров.Руководитель республики обратился к своим подписчикам с просьбой предложить кандидатов в члены Совета, «тех, кто, на ваш взгляд, максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности». Предложения принимаются в комментариях под постом врио главы региона в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.
«В том числе исходя из полученной здесь информации буду принимать решение по 30 членам СПЧ РБ, среди которых будет много неудобных для власти людей. Первое заседание Совета состоится 17-го сентября», — добавил он.Жители РБ предлагают самые различные кандидатуры.
«В этом совете должны присутствовать люди из народа, профессионалы, юристы, инвалиды, которые добивались своим трудом много. Такой совет будет замечательным», — пишут одни.
«В этой среде должны быть люди которые зарабатывают своим горбом не 35 тысяч рублей, а реальную з/п — 15-18. Вот они и будут защищать народ», — считают другие.
Как сообщало агентство, 5 сентября в ходе «Антидебатов» в прямом эфире БСТ Радий Хабиров пригласил войти в состав Совета по правам человека юриста и правозащитницу Зульфию Гайсину.