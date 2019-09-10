Фото: http://www.vzsar.ru/ В Башкирии формируют состав Совета по правам человека Фото: http://www.vzsar.ru/

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях сообщил о начале формирования состава Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

СПЧ создан совсем недавно. Как следует из Указа, новый консультативный орган должен будет оказывать содействие в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, поддержки развития институтов гражданского общества в регионе. К задачам Совета, в частности, относятся проверка фактов нарушения законодательства и ущемления прав граждан.

﻿«Подписать Указ о создании Совета по правам человека гораздо легче, чем сформировать его состав из тех, кто действительно искренне и бескорыстно будет успешно защищать права граждан», — пишет Радий Хабиров.

Руководитель республики обратился к своим подписчикам с просьбой предложить кандидатов в члены Совета, «тех, кто, на ваш взгляд, максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности». Предложения принимаются в комментариях под постом врио главы региона в соцсетях ВКонтакте Facebook ﻿, Instagram ﻿, Одноклассники

﻿«В том числе исходя из полученной здесь информации буду принимать решение по 30 членам СПЧ РБ, среди которых будет много неудобных для власти людей. Первое заседание Совета состоится 17-го сентября», — добавил он.

Жители РБ предлагают самые различные кандидатуры.

«В этом совете должны присутствовать люди из народа, профессионалы, юристы, инвалиды, которые добивались своим трудом много. Такой совет будет замечательным», — пишут одни.

«В этой среде должны быть люди которые зарабатывают своим горбом не 35 тысяч рублей, а реальную з/п — 15-18. Вот они и будут защищать народ», — считают другие.

Как сообщало агентство, 5 сентября в ходе «Антидебатов» в прямом эфире БСТ Радий Хабиров пригласил войти в состав Совета по правам человека юриста и правозащитницу Зульфию Гайсину.