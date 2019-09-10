Фото: Mash, Telegram Житель Башкирии с могилы дедушки собрал 5 кг меда Фото: Mash, Telegram

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане местный житель собрал с могилы дедушки 5 кг меда. Как сообщает портал Mash, родственник приехал на кладбище поменять памятник предку. При демонтаже выяснилось, что внутри оказался пчелиный улей.

Молодому человеку пришлось вызвать пасечников. Даже профессиональные пчеловоды не сразу справились с пчелами, но все же им удалось достать из памятника улей. В итоге с могилы был снят урожай в 5 кг самого натурального биопродукта.