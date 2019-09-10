Фото: Карина Камаева В Уфу приедут ведущие кардиологи России Фото: Карина Камаева

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столицу Башкирии приедут ведущие кардиологи России для обсуждения актуальных вопросов профилактики болезней сердца.

Как сообщили в республиканском Минздраве, 12 сентября в Конгресс-холле «Торатау» состоится Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам межведомственного взаимодействия в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В обсуждении примут участие главные внештатные специалисты-кардиологи, специалисты по профилактической медицине России, представители органов государственной власти Башкортостана, крупных производственных предприятий, общественных организаций.

«В программу конференции включен широкий спектр актуальных вопросов. Она начнется с пленарного заседания, на котором обсудят приоритетные задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а продолжится сразу несколькими круглыми столами, тематика которых очень разнообразна, — отметила пресс-секретарь Республиканского кардиоцентре Елена Ледяйкина. — В числе тем для обсуждения — сохранение здоровья детей и подростков, здоровое питание, повышение уровня физической активности населения, вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и многое другое».

Кроме того, участников всероссийской конференции в уфимском Конгресс-холле ждет выставка продукции фармацевтических компаний и товаров бренда «Продукт Башкортостана».

Здесь же будут работать Центры здоровья с бесплатными консультациями врачей-терапевтов и специалистами лечебной физкультуры.

Любой желающий, включая посетителей форума, сможет измерить артериальное давление и глюкозу крови.

Поднять свой тонус и настроение можно будет на мастер-классах от ведущих спортсменов, спортивных клубов Башкирии, а также уроках по йоге, скандинавской ходьбе и лечебной физкультуре для пожилых людей.

Отдельный мастер-класс для рентгенхирургов по эндоваскулярному лечению пациентов со сложным пороком сердца с участием ведущих московских уфимских специалистов состоится в этот же день в Республиканском кардиоцентре.

«Предстоящая конференция позволит объединить усилия медицинского сообщества и представителей власти, бизнеса, торговли, СМИ, общественных организаций и выработать общую стратегию, принять практические решения в части профилактики, раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила Елена Ледяйкина.

Получить исчерпывающую информацию можно на официальном сайте всероссийской конференции кардиологов.

Конференция проводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.