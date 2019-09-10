Фото: Республиканский кардиоцентр В Уфе врачи республиканского кардиоцентра провели уникальную операцию Фото: Республиканский кардиоцентр

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Рентгенэндоваскулярные хирурги Республиканского кардиоцентра провели уникальную операцию жительнице Кигинского района Башкирии. Врачи были вынуждены провести транскатетерное закрытие открытого артериального протока пациентке с больными почками. Обычно подобные операции проводятся с контрастным веществом.

Однако, не в данном случае — введение контраста могло бы привести к серьезным осложнениям.

Рентгенэндоваскулярные хирурги под руководством доктора медицинских наук Игоря Бузаева успешно имплантировали окклюдер, что позволило предотвратить множество серьезных последствий. После операции у женщины исчезнет одышка и слабость.

«Во всем мире подобные операции делаются под контрастом. Наши функционалисты смогли визуализировать сосуды с помощью ультразвука. И этого было достаточно, чтобы ввести окклюдер. В Башкортостане ранее подобных операций не было, да и не было необходимости. Это исключительная операция. Мы увидели другим способом, как поставить окклюдер», — объяснил рентгенхирург Игорь Бузаев.