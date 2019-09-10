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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупредило о заморозках до -2 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупредило о заморозках до -2 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирское МЧС предупредило жителей республики о заморозках. В ночь на 11 сентября местами по региону ожидается резкое падение температуры воздуха и почвы до 0, — 2 градусов.

«На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в тумане до 500 метров и менее», — уточнили спасатели.

Селян предупредили о гибели урожая и возникновении пожаров в связи с активным использованием электронагревательных приборов.

Последнее предупреждение от МЧС Башкирии о заморозках действовало 8 сентября.

Теги: заморозки, МЧС
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