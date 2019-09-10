Фото: ИА «Башинформ» Детский омбудсмен: Пособия - хорошо, но важны не только деньги Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России с 2020 года увеличивается размер детских пособий. На эти цели федеральный бюджет направляет 150 млрд рублей — в три раза больше средств, чем в текущем году. Ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка увеличатся на 7% — примерно до 12 тысяч рублей. Рассчитывать на пособия смогут семьи, где есть ребенок до трех лет, а родители получают менее двух прожиточных минимумов на человека.

«Мы поддерживаем всё, что делается в интересах детей. Что касается конкретной суммы, ее всегда будет недостаточно. Важно, чтобы помощь была адресная, тем, кто нуждается, для кого эти деньги могли бы стать единственным источником выживания в какой-то ситуации или период. Бывают разные случаи, иногда приходит женщина, которая потеряла мужа, у нее маленький ребенок, она не может устроиться на работу. Пособие — это очень хорошо, но мы ратуем за целую систему поддержки семьи. Иногда надо помочь маме посидеть с ребенком, устроиться на работу, оформить документы. Это должна быть целая структура поддержки, которая включала бы в себя не только материальную составляющую», — прокомментировала радио Sputnik детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.