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В Башкирии с начала года грибами отравились 26 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

В Башкирии с начала года грибами отравились 26 человек Фото: Госкомитет по ЧС РБ

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

26 жителей Башкирии отравились грибами с начала 2019 года. Массовое отравление дарами леса произошло 4 сентября в Дуванском районе республики: пострадали семь человек, в том числе трое детей

В региональном госкомитете по ЧС объяснили, как отличить съедобные грибы. Бледная поганка, в отличие от съедобных грибов, всегда будет иметь утолщение в основании ножки и кольцо под шляпкой. Это самый опасный гриб-убийца. Яды бледной поганки — фаллоин, фаллоидин, аманитин не разрушаются при термической обработке и при сушке. Первые признаки отравления обычно появляются через 6-24 часа после употребления грибов.

Также стоит относиться внимательно к белым и зеленоватым грибам. Красные поганки всем известны, но есть и скрытые опасные грибы с серовато-зелеными и белыми точками.

«Ядовитое вещество мухомора — мускарин — действует как наркотик. Через два часа после употребления гриба начинается рвота, выделяются обильно слюна и пот, начинаются боли в животе. При этом дыхание хриплое, обильно выделяется мокрота. Часто бывает бред, галлюцинации, в тяжелых случаях — судороги, потеря сознания», — уточнили спасатели.

К ядовитым сегодня относят и свинушку тонкую, которую ранее считали условно съедобной. Коварство ее в том, что белковые вещества, содержащиеся в плодовых телах, вызывают у человека изменение состава крови. Свинушка способна накапливать нитраты, тяжелые металлы (особенно свинец), а иногда продуцирует сильнейший яд — мускарин. Сбор и продажа свинушки тонкой запрещены санитарными правилами.

Теги: Госкомитет по ЧС, отравление грибами
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