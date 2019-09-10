Опасный паук продолжает пугать жителей Башкирии

Фото: Соцсети









Фото: Соцсети

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жёлтый сак продолжает пугать жителей Башкирии. Летом этого года этот опасный паук был замечен под Уфой, в посёлке Нагаево. Тогда после укусов пауков были госпитализированы двое мужчин. Затем он был замечен в Туймазах. И вот теперь желтый сак добрался до Кумертау. Местные жители обнаружили паука и его будущее потомство в огороде. Очевидцы устроили желтому саку настоящую фотосессию и поделились снимками в соцсетях.

Эксперты отмечают, что от укусов этих пауков у человека может повыситься давление, а также возможны обмороки. Хищные членистоногие опасны, но не смертельно, если у человека нет аллергии. Зоологи уверены, что ядовитые пауки расширили свой ареал обитания, а значит обосновались они в Башкирии навсегда.

Местных жителей просят не паниковать при виде пауков яркого окраса. Обычно такие хищники сами не нападают, а только защищаются. Поэтому при виде желтого сака не стоит его трогать.