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В Уфе блогер транслировала в «Инстаграмм» рождение своего ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Уфе блогер транслировала в «Инстаграмм» рождение своего ребенка Фото: Соцсети

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский блогер, популярная на всей тюркоязычной территории России Гузель «татарка в Сочи» Шарафутдинова родила первенца. Количество подписчиков ее страницы превышает 100 тысяч человек.Девушка в процессе родов вела трансляции в сториз-коротких видеороликах в социальной сети Инстаграм.

Всего за 12 часов схваток девушка сняла более 80 видеороликов, включая шуточные вайны, посвящённые «полезным советам» своих подписчиц. На родах Гузель Шарафутдинову сопровождал муж. Он помогал ей пережить болезненный период рождения ребёнка, поддерживал.

Сама Гузель проявила чудеса выдержки: чтобы справиться с болью, девушка пела и танцевала.«Я мечтала увидеть, как какой-нибудь блогер будет рожать и рассказывать о своих впечатлениях, ощущениях. Возможно, мои сегодняшние публикации помогут кому-нибудь собраться духом перед этим важным событием», — пояснила Гузель. Незадолго до полуночи 9 сентября у пары родилась дочь весом 3600 г и ростом 53 см.

Теги: соцсети
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