Фото: Олег Яровиков В Башкирии начался прием заявлений для выдачи сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии начался прием заявлений для выдачи денежных сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов. Напомним, механизм предоставления сертификатов был разработан по поручению врио главы региона по итогам встречи с родителями детей-инвалидов в ноябре 2018 года.

Стоимость сертификата составляет 41 722, 59 рублей. Его можно использовать для лечения и реабилитации детей с ограниченными возможностями до 14 лет в любом санатории или реабилитационном центре, независимо от форм собственности. Всего из бюджета Башкирии на эти цели выделено 63 миллиона рублей

Сертификаты выдает Республиканский центр социального обслуживания населения. Для удобства граждан разработана памятка по порядку выдачи и реализации сертификата. Срок действия Сертификата — 2 месяца со дня выдачи.