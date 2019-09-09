Фото: ИА «Башинформ» На улицах Уфы появились новые камеры фото- и видеофиксации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для профилактики нарушений скоростного режима на улицах Уфы установили шесть комплексов фото- и видеофиксации. Три из них появились на Затонском шоссе, еще столько же – на проспекте Октября, рядом с домами № 115, 131 и 158, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Установка камер фото- и видеофиксации нацелена на повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах, – подчеркнул директор по информационным технологиям АО «Транспортный навигационный центр» Богдан Юнусов. – Установленные комплексы позволяют определить скорость движения автомобиля, его координаты, как в ночное, так и в дневное время».

После ввода в эксплуатацию, данные с камер будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД по Башкирии.

Установка дополнительных комплексов фото-и видеофиксации стала возможной, благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало агентство «Башинформ», в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год в Уфе запланированы работы на 38 объектах суммарной стоимостью свыше 2,2 млрд рублей.

При этом особое внимание в столице республики уделяется повышению безопасности на дорогах.